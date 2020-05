Pengakuan Cinta Laura Bikin Luna Maya Syok, Ternyata Penulis Lagunya Sama dengan Idol KPop BTS

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis cantik Cinta Laura Kiehl memberikan informasi yang mengejutkan Luna Maya. Artis tanah air yang sudah merambah Hollywood itu mengatakan bahwa produser musiknya adalah penulis lagu dan produser dari KPop Idol, BTS.

Hal itu disampaikan Cinta Laura saat berbincang di Channel Youtube Luna Maya.

Aktris peran Luna Maya pun terkejut ketika mendengar kabar bahwa produser musik Cinta Laura adalah penulis lagu dan produser dari boyband kesayangannya, BTS.

Hal itu diungkapkan oleh Cinta Laura dalam video di kanal YouTube Luna Maya yang berjudul "SURPRISE CINTA LAURA BUAT LUNA MAYA SAMPE ENGGA BISA NGOMONG".

"Jadi, aku kan baru ngeluarin singel 'Cloud 9' dan penulis lagunya namanya Olof Lindskog dan Cazzi Opeia. Mereka berdua udah pernah nulisin lagu buat ITZY, Red Velvet, and most importantly, your favorite guys, BTS," kata Cinta kepada Luna.

Luna Maya tak bisa menahan rasa kagumnya terhadap Cinta Laura karena bisa berkolaborasi dengan Cazzi Opeia yang menulis lagu "We Are Bulletproof: The Eternal".

"I say hi to them. Kok aku jadi yang smitten ya?" kata Luna Maya sambil malu-malu.

"I'm very lucky karena label aku punya koneksi dengan produser-produser musik di Swedia," kata Cinta menjawab Luna.

Cinta Laura lalu mengatakan, kebanyakan produser musik-musik KPop ternyata berasal dari Swedia.

"Believe it or not, kebanyakan lagu KPop and I'm not kidding, mungkin 75 persen dari lagu-lagu KPop semua diproduksi oleh musisi-musisi Swedia," ujar Cinta Laura.