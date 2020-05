Rossa Akui Keranjingan Nonton Drama Korea, Teman Dekat Afghan Itu Sampai Jadi Halu

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID -Awalnya iseng, siapa sangka Rossa malah jadi keranjingan menonton drakor alias drama korea. Bahkan, karena menyukai drakor, Rossa pun jadi halu dengan mengunggah foto bersanding wajah aktor tampan Korea idolanya, Kim Soo Hyun.

Penyanyi Rossa mengaku keranjingan drama korea ( drakor) beberapa tahun belakangan ini.

Awalnya, Rossa hanya mencoba menonton drakor untuk mengatasi kebosanan.

• Nikita Willy Kenang Makna Kasih Sayang Ayah, Potret Muda Tampannya Hendry Willy Syam

• Bongkar Mantan Pacar Nagita Slavina yang Kaya dan Ganteng, Billy Syahputra: A Raffi Mah Lewat

"Waktu itu aku lagi bosan, mau nonton apa ya. Terus kata teman aku, coba deh nonton Korea," kata Rossa dalam siaran langsung di VLive, Rabu (6/5/2020).

Drama pertama yang Rossa tonton adalah Oh My Ghost yang dibintangi Jo Jung Suk.

"Drama yang pertama kali aku tonton itu Oh My Ghost. Lucu banget! Jo Jung Suk... Aduh suka banget aku," ucap Rossa.

Rossa baru-baru ini juga membuat geger karena mengunggah foto editan pernikahan dirinya dengan pendamping berwajah aktor Kim Soo Hyun.

Ternyata Rossa memiliki alasan begitu menyukai aktor itu.

"Abis (Oh My Ghost) itu aku baru nonton My Love from The Star, yang ada Kim Soo Hyun. Itu suami online aku yang kemarin aku baru nikah dan heboh banget," ujar Rossa semangat.

Namun dia akhirnya menghapus unggahan tersebut.

Potret pernikahan halu Rossa dan Kim Soo Hyun yang viral (instagram itsrossa)

"Saking viralnya, aku hapus loh," tutur Rossa.

"Takut. Takut jodoh," imbuhnya berkelakar.

Saat ini pun ia sedang mengikuti drama The World of The Married dan telah menyelesaikan menonton Memorist.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cerita Rossa Terpincut Drakor"