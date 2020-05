Tampil Ramping Penyanyi Adele Bikin Penggemar Pangling, Kehilangan 50 Kilogram Lemak Tubuh

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Inggris, Adele mengejutkan penggemar dengan penampilan barunya. Tampil lebih ramping, Adele yang kehilangan bobot 50 kilogram membuat fansnya pangling.

Penyanyi Adele berhasil membuat penggemarnya terkejut dengan unggahan foto terbarunya di Instagram.

Setelah hampir empat bulan tak pernah memperbarui laman Instagram-nya, Adele tiba-tiba muncul dengan foto tubuhnya yang langsing.

Berat badan Adele dikabarkan turun drastis sampai 8 stone atau sekitar 50 kilogram.

Pelantun lagu "Someone Like You" ini sempat dikabarkan menjalani diet Sirt, yakni hanya memakan dark chocolate dan red wine.

Pada caption-nya, Adele menuliskan ucapan terima kasih kepada para penggemar yang sudah mengucapkan ulang tahun kepadanya.

Ia juga berharap agar semua penggemarnya tetap sehat tubuh dan pikiran di tengah pandemi Covid-19.

Adele terkini (Instagram Adele)

"Terima kasih atas ucapan selamat ulang tahunnya. Aku harap kalian semua tetap sehat dan waras selama menjalani masa sulit ini," tulisnya.

Adele juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja medis yang selama ini berjuang melawan virus corona.

"Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk garda terdepan dan para pekerja medis yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga keselamatan kami. Kalian semua benar-benar adalah malaikat kami," tambahnya.