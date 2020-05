Ini Saran Denny Darko Soal untuk Jodoh Luna Maya, Sebut Eks Sophia Latjuba yang Gemar Rakit Gundam

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai seorang entertainer yang sedang naik daun, kehidupan asmara Luna Maya selalu menarik disimak. Bahkan, magician yang juga peramal, Denny Darko turut berkomentar.

Menurut suami dari Vina Candrawati itu, Luna Maya sebaiknya kembali pada mantan yang paling memahami dirinya, dan memiliki kesamaan dalam berbagai hal, khususnya yang berbau Jepang.

Hal itu disampaikan Denny Darko dalam kanal youtubenya yang bertema "LUNA MAYA, Satu-satunya Jalan Untuk Maju Adalah Kembali Kepada..." dan diposting 3 Mei 2020.

Dalam videonya, Denny Darko mengambil tiga kartu tarot lalu menjabarkan artinya, terkait dengan kehidupan percintaan Mbak Bulan alias Luna Maya.

"Pertama ada kartu The Two of Cups. Kartu ini adalah kartu tentang perasaan yang sama yang serupa yang diberikan," sebutnya.

Denny Darko mengaku tidak mengetahui apakah Luna Maya saat ini telah memiliki kekasih atau belum. Namun jika Luna Maya ingin memiliki kekasih, maka dia adalah orang yang harus memiliki suatu perasaan yang sama, atau ketertarikan yang sama.

Luna Maya tampak bersantai saat liburan di pantai. (kolase IG @lunamaya)

"Misalnya Luna Maya kan demen banget dengan kejepang-jepangan. Maka seseorang itu harus memiliki ketertarikan dengan Jepang juga, sesuatu yang berbau Jepang, produk Jepang dan sebagainya. Nah coba dicari tahu siapa orang yang cocok dengan itu," ujarnya.

Menurut Denny Darko, orang itu juga harus bisa mengerti karakter Luna Maya, yang bisa diajak bisnis bareng dan latar belakang yang sama.

"Kan ada yang menikah dengan pengusaha, lalu nikah lagi bukan dengan artis. Kayaknya Luna Maya ini cocoknya dengan artis atau seniman juga," tambahnya.