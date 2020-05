Hore, Paket Internet Gratis XL 2 GB Per Hari Diperpanjang, Ini Cara Mengaktifkan & Staratnya

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) memperpanjang program internet gratis dengan kuota 2GB per hari yang telah berjalan sejak 18 Maret 2020.

Perpanjangan kali ketiga ini berlaku hingga 31 Mei 2020, dengan opsi bisa diperpanjang lagi menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pembatasan sosial serta dan perkembangan lainnya.

“Perpanjangan gratis data ini untuk mendukung pemerintah untuk bekerja dan belajar di rumah. Layanan ini juga untuk percepatan digitalisasi di kalangan pelajar. Hingga saat ini gratis akses 2GB per hari ini telah mendukung proses pembelajaran puluhan perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara baik dan bertanggungjawab,” ucap Tri Wahyuningsih, Group Head Corporate Communication XL Axiata, dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (8/5).

Lebih lanjut, Tri Wahyuningsih menjelaskan, semua pelanggan XL Axiata, baik yang menggunakan kartu XL, Axis, XL Prioritas, termasuk juga pelanggan korporasi XL Business Solutions dan internet rumah XL Home Wireless bisa memanfaatkan program gratis akses data 2GB per hari ini dengan mengaktifkannya melalui aplikasi myXL, myXL Postpaid, atau Axisnet.

Gratis 2GB per hari bisa juga pelanggan manfaatkan untuk mengakses sejumlah aplikasi atau layanan data yang bisa membantu belajar atau bekerja dari rumah.

Seperti sebelumnya, program gratis 2GB per hari ini bisa terus dimanfaatkan para pelajar dan mahasiswa untuk mengakses sejumlah aplikasi atau layanan data yang bisa membantu belajar dari rumah.

Di antaranya adalah Udemy, Ruang Guru, Zenius, dan Rumah Belajar. Tidak ketinggalan akses ke Kelas Pintar dan Sekolah.mu, Rumah Belajar, serta portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://belajar.kemdikbud.go.id/).

Hingga saat ini terdapat 36 perguruan tinggi di berbagai provinsi di Indonesia yang telah menerima manfaat gratis kuota 2GB per hari untuk mengakses portal perkuliahan online masing-masing.

Selain itu, pengguna XL juga bisa menggunakan program gratis data 2GB per hari ini untuk mengakses sejumlah aplikasi dari Microsoft Office 365 yang meliputi, Microsoft Exchange, Share Point, One Drive, Microsoft Teams, dan Skype for Business. Secara detail, informasi program ini dapat dilihat di xlaxiata.co.id/DiRumahLebihBaik.