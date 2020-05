Bahasa Gaul Milenial dan Mentalitas Bangsa

Oleh: Satrio Wahono, Magister Filsafat UI

BANJARMASINPOST.CO.ID - SELAMA ini bahasa pergaulan atau ‘bahasa gaul’ kadung dianggap sebagai produk subkultur khas kaum ABG (anak baru gede), atau dalam istilah lebih kerennya anak milenial (bisa juga generasi Z). Padahal lebih dari sekadar itu, bahasa ‘gaul’ jika dikaji secara filosofis justru bisa menjadi peranti yang baik untuk meraba mentalitas bangsa ini.

Sejatinya, bahasa ‘gaul’ sudah ada sekian lama. Pada 1970-an akhir sampai 1980-an, misalnya, Indonesia memiliki istilah “bahasa prokem.” Saking terkenalnya, bahasa ini memiliki kamusnya tersendiri (Kamus Bahasa Prokem, Henri Chambert-Loir, Grafiti Pers, 1990). Lebih teristimewa lagi, produk bahasa gaul lawas ini memiliki aturan baku.

Aturan baku bahasa ini adalah menghilangkan dua huruf akhir dari satu kata, membuang huruf hidup dalam suku pertama, lalu diselipkan huruf ok. Kata prokem adalah hasil aturan baku ini. Sebab, prokem berasal dari kata preman yang kehilangan huruf an (prem) dan disisipkan ok di tengahnya (pr + ok + em). Berdasarkan aturan atau ‘tata bahasa’ inilah, kita mengenal istilah bokis dari kata biasa, bokap dari kata bapak, rokum dari kata rumah, toku dari kata tua, doku dari kata duit, gokil dari kata gila, bokin dari kata bini, cokin dari kata cina, sokin dari kata sini, sokap dari kata siapa, spokat dari kata sepatu, dan lain sebagainya.

Jadi, bahasa prokem kala itu merupakan hasil olah-pikir cukup serius dan sistematis dari para penuturnya. Sebab, mereka mampu merumuskan aturan-aturan baku dalam bahasa mereka dan menuntut penuturnya ‘taat-asas’ dalam penggunaan bahasa tersebut. Artinya, remaja penutur bahasa prokem memiliki etos bahasa khas sekaligus khazanah kosa kata kaya. Paralel dengan itu, dunia budaya kita penuh dengan ledakan kreatif pada penggal zaman tersebut: munculnya ikon budaya legendaris seperti Iwan Fals, Chrisye, Guruh Gypsy, Harry Roesli, Gank Pegangsaan (Keenan Nasution dkk), SAS, A.K.A, di bidang musik. Atau, Ashadi Siregar (Cintaku di Kampus Biru), Yudhistira Massardi (Arjuna Mencari Cinta), Teguh Esha (Ali Topan Anak Jalanan) di bidang sastra populer.

Jelas kondisi di atas berbeda dengan bahasa ‘gaul’ saat ini. Umumnya, istilah-istilah bahasa ‘gaul’ sekarang hanya berupa akronim atau pemendekan kata yang tidak memiliki pakem tertentu. Misalnya, kita kenal istilah cupu sebagai akronim culun punya untuk menyebut seseorang yang berpenampilan kurang gaul, kutu buku, dan sebagainya. Atau, keles yang merupakan kependekan dari kata kali, pemangkasan dari kata barangkali.

Ada lagi istilah alay, akronim dari anak layangan atau anak lebay. Bahkan, lebay itu sendiri kependekan dari kata berlebihan. Jadi, alay merujuk pada seseorang yang perilakunya berlebihan atau mendramatisasi situasi.

Kemudian, kita sering dengar juga istilah sotoy. Ini kependekan dari kata sok tau untuk menyindir seseorang yang berlagak tahu permasalahan. Belum lagi pemangkasan kata panggilan bagi sesama teman, seperti sob (sobat), cin (cinta), atau bro (brother, semacam bung).

Pemendekan berlanjut dalam istilah kepo, istilah yang merujuk pada perilaku orang yang selalu ingin tahu urusan orang. Kepo itu sesungguhnya singkatan dari knowing every particular object alias ingin tahu segala hal (baca: urusan orang) sampai detail sekecil-kecilnya. Dalam istilah asmara, kita mengenal pula istilah bucin atau budak cinta, yang mengacu pada perilaku seseorang yang terbutakan oleh cinta kepada pasangannya hingga rela berbuat apa saja.

Terakhir, walau bukan dalam rumpun pemendekan melainkan rumpun pemanjangan, kata gaul yang termasuk fenomenal adalah ashiaap, sebuah seruan yang merupakan pemanjangan nada kata tanpa pakem dari kata sederhana, siap!

Sekelumit contoh istilah ‘bahasa gaul’ di atas menunjukkan bahwa pakem bahasa absen di tengah para penutur ‘bahasa gaul’ masa kini. Artinya, para penutur ‘bahasa gaul’ sekadar mengambil jalan pintas dalam berbahasa dengan hanya memangkas kata atau memanjangkan nada kata.

Boleh jadi, ini mencerminkan mentalitas jalan pintas bangsa ini ketika menyikapi permasalahan sehari-hari. Yaitu, mentalitas yang divisikan antropolog kondang, Prof. Koentjaraningrat, dalam Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995) sebagai mentalitas menerabas. Itulah mentalitas instan yang maunya gampang saja dalam meraih keberhasilan dengan pantang bekerja keras.

Alhasil, mentalitas semacam ini menjadikan kita bangsa pencundang alih-alih pemenang. Nah, kalau memang mentalitas semacam itu yang hinggap dalam diri kita, maka ‘bahasa gaul tak berpakem’ patut kita waspadai sebagai indikator awal memprihatinkan dalam pembangunan mentalitas bangsa kita. (*)