Drama Korea The World Of The Married Tetap No 1 The King Eternal Monarch Rating Terendah

Drama Korea The King: Eternal Monarch Jatuh ke Rating Terendah, The World Of The Married Tetap No 1

Soompi via Tribunnews.com

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama The World Of The Married dari JTBC terus mendominasi slot waktu penyiaran pertelevisian Korea Selatan.

Drama Korea The World of the Married akan Tayang di Trans TV Mulai Senin, 11 Mei 2020 Jam 19.15 WIB

Drama Korea yang tengah populer saat ini, The World of the Married, akan disiarkan di layar televisi Indonesia.

The World of the Married akan ditayangkan di Trans TV mulai Senin, 11 Mei 2020 pukul 19.15 WIB.

• Sule Pamit Dari Dunia Entertain, Aksi Sobat Andre Taulany Ini Bikin Penggemar Bereaksi

• Mata Sembab Atta Halilintar Terekspose, Pacar Aurel Hermansyah Singgung Tangisan Pria

• Roy Kiyoshi Resmi Huni Rutan Polres Metro Jaksel, Henry Indraguna Sebut Soal Resep Dokter

Nah, menurut Nielsen Korea, episode 13 The World Of The Married yang tayang Jumat (8/5/2020) malam, mencapai rating penonton sebesar 21,1 persen nasional.

Meski episode 13 The World Of The Married tidak mengalahkan rekor sebelumnya, yaitu rating 24,3, drama yang dibintangi oleh Kim Hee-Ae ini tetap menduduki posisi pertama dari seluruh saluran TV.

Sementara itu, drama SBS The King: Eternal Monarch meraih rating nasional 7 persen, yang menjadikannya rating terendah selama penayangan.

Sementara itu, Eccentric! Chef Moon dari Channel A meraih rating 0.62 persen dan 0.77 persen malam itu.

Drama mana yang paling Anda tunggu-tunggu?

• Situs Pemerintah Indonesia Ditarget Hacker China Naikon, Juga Negara Lain di Asia Pasifik

Trans TV menyampaikan informasi tersebut melalui iklan di TV dan juga di media sosial.