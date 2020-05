Live Trans TV - Live Streaming Drama Korea The World of The Married Episode Perdana

Jadwal Live Streaming Trans TV Drama Korea The World of The Married

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Drama Korea The World of The Married di Trans TV yang dapat diakses melalui tautan yang ada di bagian berita.

Menurut jadwal Siaran Langsung Trans TV, Drakor The World of The Married tersaji mulai Senin - Jumat, Pukul 19.15 Wib.

Tayangnya drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married menjadi kabar baik bagi penggemar drakor.

Sementara itu, drama Korea The World of the Married merupakan drakor yang ditayangkan di JTBC.

Drama Korea The World of the Married juga ditayangkan di platform film berbayar, VIU.

Drama Korea yang mengisahkan intrik sebuah rumah tangga itu memiliki total episode sebanyak 16.

LIVE STREAMING TRANS TV

Link Live Streaming Trans TV The World of The Married dapat diakses mulai Senin (11/5/2020) malam melalui tautan berikut :

Sinopsis drama Korea The World of the Married