Drama The World of The Married Sukses, Bayaran Kim Hee Ae Rp 980 Juta Per Episode Telalu Murah

Kim Hee Ae pemeran dokter Ji Sun Wo di The World of The Married.

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of The Married sukses memecahkan rekor sebagai drama dengan rating tertinggi hingga saat ini. Hal itu tidak terlepas dari cerita apik dan akting ciamik para pemainnya, salah satunya Kim Hee Ae yang memerankan dokter Ji Sun Woo.

Keberhasilan aktris senior, Kim Hee Ae memerankan dokter Ji Sun Woo dalam drama Korea The World of The Married tak perlu diragukan lagi.

Untuk aktingnya ini, Kim Hee Ae dikabarkan mendapat honor 70 sampai 80 juta won untuk setiap episodenya, atau sekitar Rp 850 juta hingga Rp 980 juta.

Artis yang berada di bawah naungan agensi YG Stage, anak perusahaan YG Entertainment ini, tampil sempurna sebagai wanita tegar meskipun diselingkuhi.

• Ciuman Ariel NOAH pada Kiky Saputri di Billboard Indonesia Music Award Nyaris Terjadi, Tapi Ternyata

• Bukan Didi Riyadi! Ayu Ting Ting Tepergok Berduaan dengan Pria Keturunan Turki, Lihat Fotonya

Dalam episode terbaru, program TV Korea Rumor Has It membahas bayaran yang diterima Kim Hee Ae memainkan drama tersebut.

Kim Hee Ae dikabarkan mendapat honor 70 sampai 80 juta won untuk setiap episodenya.

Nilai tersebut berkisar antara Rp 850 juta hingga Rp 980 juta.

Dokter Ji Sun Wo di The World of The Married (jtbc)

Sumber dari Media Associate Korea mengatakan, honor Kim Hee Ae ini tergolong tinggi.

"Ini lebih tinggi daripada upah rata-rata yang diterima sebagian besar aktris. Aktris Go Hyun Jung, Jun Ji Hyun, Son Ye Jin, dan Song Hye Kyo adalah satu-satunya yang dibayar lebih tinggi dari Kim Hee Ae," ungkap sang sumber, dikutip dari Koreaboo.

Namun, reaksi berbeda ditunjukkan warganet Korea.

• Jadi Lelaki Tukang Selingkuh dan Panen Hujatan, Park Hae Joon Akui Sempat Ragu Perankan Lee Tae Oh