Inilah Tiga Aksi Kaisar Lee Gon, Lee Min Ho, yang Mendebarkan di The King: Eternal Monarch

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak hanya drama The World of The Married yang mencuri perhatian penggemar drama Korea. Drama The King: Eternal Monarch yang dibintangi Lee Min Ho dan Kim Go Eun pun sukses menyita perhatian.

Aktor Korea Selatan Lee Min Ho telah kembali menyapa para penggemarnya melalui drama The King: Eternal Monarch.

Berperan sebagai Lee Gon, Min Ho digambarkan sebagai seorang kaisar raja yang nyaris sempurna.

The King: Eternal Monarch bercerita tentang Kaisar Lee Gon (Lee Min Ho) dan detektif Jung Tae Eul (Kim Go Eun) yang tinggal di alam semesta paralel.

Di mana Korea masing-masing adalah monarki konstitusional dan demokrasi, tetapi mereka bekerja bersama untuk coba dan selamatkan nyawa manusia.

Dilansir dari Soompi.com, berikut adalah momen- momen Lee Min Ho yang bikin jantung berdebar saat bermain dalam The King: Eternal Monarch.

Tangkap layar adegan Lee Min Ho dan Kim Go Eun di The King: Eternal Monarch. (netflix)

Momen mengesankan ini masuk dalam adegan pada episode enam.

1. Karismatik

Selain berwajah tampan dan telah menjadi raja sejak usia kanak-kanak, Lee Gon juga merupakan panglima angkatan bersenjata Kekaisaran Korea yang karismatik.

Dia menunjukkan sikap yang tak tergoyahkan terhadap Jepang, yang saat itu terus memprovokasi perairan teritorial Kekaisaran Korea.

Lee Gon tak segan menaikan genderang perang kepada Jepang.

Lee Min Ho saat premier The King: Eternal Monarch (instagram sbs)

