Jadi Lelaki Tukang Selingkuh dan Panen Hujatan, Park Hae Joon Akui Sempat Ragu Perankan Lee Tae Oh

BANJARMASINPOST.CO.ID - The World of The Married sukses membetot perhatian pecinta drama korea di Tanah Air. Namun, siapa sangka di balik intrik dan cerita yang menarik, pemeran Lee Tae Hee si tukang selingkuh sempat ragu menerima tawaran main di film ini.

Terbukti, meskipun berperan sebagai peselingkuh yang panen hujatan di dunia nyata, drama korea The World of The Married pun mencetak rekor rating tertinggi, dan mengalahkan SKY Castle.

Aktor Park Hae Joon mengaku tidak langsung menerima ketika mendapat tawaran bermain di The World of The Married.

“Saya tidak langsung menolak, tetapi cukup lama ragu-ragu untuk menerimanya,” kata Park Hae Joon kepada majalah GQ Korea baru-baru ini.

Pemeran suami tak setia Lee Tae Oh itu mengatakan tidak merasa percaya diri bakal bisa memainkan karakter tersebut dengan baik.

“Bahwa dia (Lee Tae Oh) berselingkuh juga membuat saya berpikir dua kali,” kata aktor berusia 43 tahun itu.

Namun penyebab utama keraguannya bukanlah Lee Tae Oh sebagai peselingkuh.

“Saya lebih khawatir tidak bisa menunjukkan kompleksitas emosi ekstrem pria itu,” kata aktor yang memiliki tinggi badan 185 cm itu.

Park Hae Joon beralasan jadwal syuting drama Korea sangat padat sehingga dia khawatir tidak memiliki banyak waktu untuk mendalami karakter Lee Tae Oh.

“Apakah saya bisa memerankan karakter itu seperti yang diinginkan?” Park Hae Joon menceritakan pergumulannya saat itu.