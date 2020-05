LIVE Streaming The World of The Married Episode 1 di Trans TV, Saksikan Sekarang

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Episode 1 drama Korea The World of The Married saat ini sedang tayang Trans TV. Berikut ini link dan sinopsisnya.

Link Live Streaming Drama Korea The World of The Married di Trans TV yang dapat diakses melalui tautan yang ada di bagian berita.

Menurut jadwal Siaran Langsung Trans TV, Drakor The World of The Married tersaji mulai Senin - Jumat, Pukul 19.15 Wib.

Tayangnya drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married menjadi kabar baik bagi penggemar drakor.

Sementara itu, drama Korea The World of the Married merupakan drakor yang ditayangkan di JTBC.

Drama Korea The World of the Married juga ditayangkan di platform film berbayar, VIU.

Drama Korea yang mengisahkan intrik sebuah rumah tangga itu memiliki total episode sebanyak 16.

Gambar poster drama The World of the Married. (Hancinema/Soompi)

Untuk menyaksikan Live Streaming Trans TV The World of The Married silakan klik melalui tautan berikut :

LINK