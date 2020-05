Sinopsis Drakor The World of The Married Episode 1, Tayang di Trans TV Mulai Hari Ini

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak sinopis drama Korea (Drakor) The World of The Married episode 1 yang tayang di Trans TV mulai hari ini, Senin (11/5/2020) pukul 19.15 WIB.

Drama The World of The Married yang tayang di saluran JTBC Korea akhirnya juga bisa disaksikan via Live Streaming Trans TV mulai pekan ini.

Drama yang dibintangi Kim Hee Ae, Park Seo Joon, dan Han Soo Hee ini akan tayang dari Senin sampai Jumat pukul 19.15 WIB.

Di Korea, drama ini telah tayang hingga 14 Episode dan tersisa 2 episode lagi.

The World of the Married menjadi pembicaraan hangat lantaran drama ini mengangkat tema tentang perselingkuhan dan kehidupan rumah tangga.

Apalagi alur ceritanya yang tak mudah ditebak dan juga mampu menguras emosi penonton.

Nah, drama The World of the Married ini pun sudah bisa disaksikan mulai malam ini.

Berikut sinopsisnya seperti dikutip dari laman Tribun Jateng, Senin (11/5/2020).

* Sinopsis The World of The Married