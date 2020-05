10 YouTuber Penghasilan Tertinggi di Indonesia Mulai Atta Halilintar, Raffi Nagita, Baim & Ria Ricis

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah daftar 10 YouTuber Indonesia yang berpenghasilan tertinggi di Indonesia. Ada Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad Nagita Slavina (Rans) hingga Ria Ricis.

Mengutip dari situs Social Blade, dari 10 channel Youtube dengan subscriber terbanyak di Indonesia pendapatan yang didapat memang cukup menggiurkan.

Dari sejumlah nama itu ada nama-nam beken di antaranya Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad Nagita Slavina (Rans) hingga Ria Ricis.

Berikut daftar penghasilan 10 Youtuber teratas di Indonesia :

1. Atta Halilintar

Jumlah subscribers : 22,6 juta

Proyeksi pendapatan: US$ 29.800 - US$ 476.500 per bulan setara dengan Rp 447 juta - Rp 7,15 miliar per bulan (dengan kurs Rp 15.000 per dollar AS).

Jumlah video yang diupload : 821

Jumlah penonton akumulasi : 2,33 miliar

2. Ricis Official