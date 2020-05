Episode 2 The World of The Married di TransTV Selasa Malam Pukul 19.15 WIB, Da Kyung Positif Hamil

Gambar poster drama The World of the Married.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Episode 2 The World of The Married tayang di Trans TV, Selasa (12/5/2020). Simak sinopsis lengkap drama Korea The World of the Married episode 2 dan link live streaming-nya di Trans TV.

Selasa (12/5/2020) malam mulai pukul 19.15 WIB, TransTV akan menayangkan drakor The World of the Married episode 2.

Di episode ini, ketegangan yang dirasakan dokter Ji Sun Woo terus meningkat.

Berikut ini sinopsis Episode 2 The World of The Married

Di pesta, gunting yang Ji Sun Woo bawa ia gunakan untuk menusuk suaminya.

Namun ternyata itu hanyalah pemikiran gelapnya saja, ia tak benar-benar melakukannya.

Ji Sun Woo memutuskan untuk bersikap seolah-olah tidak tahu tentang perselingkuhan suaminya.

Saat memberi kata sambutan pada tamu undangan, Lee Tae Oh mengucapkan terima kasih pada sang istri yang ia cintai.

Ji Sun Woo menghampiri Tae Oh dan menciumnya, hal itu membuat Yeo Da Kyung panas.

Namun Tae Oh langsung berdiri di samping Da Kyung dan memegang tangannya tanpa disadari orang lain.