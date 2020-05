Hanung Bramantyo Bikin Remake Film Sukses Korea Selatan Miracle In Cell No 7, Begini Bedanya

Setelah menyelesaikan proses syuting, film Miracle In Cell No 7 merilis foto-foto adegan secara ekslusif, Senin (11/5/2020) sore. Di foto ini para pemainnya berpose didalam sel, seperti Tora Sudiro, Indro Warkop, Bryan Domani dan Indra Jegel dan Rigen.

BANJARMASINPOST.CO.ID – Sutradara kondang tanah air, Hanung Bramantyo membuat remake Film Korea Selatan Miracle In Cell No.7. Sebelumnya film Miracle In Cell No 7 versi Korea Selatan sudah sukses pada tahun 2013.

Film tersebut diarahkan oleh utradara Lee Hwan Kyung tersebut meraup pendapatan 81,8 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun.

Ini membuatnya menjadi film terlaris di Korea Selatan pada 2013.

Miracle In Cell No 7 versi Indonesia dibintangi oleh aktor senior seperti Vino G Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, Bryan Domani, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Denny Sumargo, Graceilla Abigail, dan Mawar De Jongh.

Hanung Bramantyo pun mengungkapkan perbedaan film ini dalam versi Korea Selatan maupun Indonesia.

Suami Zaskia Adya Mecca itu mengatakan Miracle In Cell No 7 versinya tak akan mengadaptasi hukum Indonesia, meski berlatar cerita suasana Indonesia.

Sebab menurut dia ada beberapa pertimbangan mengenai hukum yang akan diangkat menjadi film.

"Iya, ada yang beda, kalau lihat treatmen kan soal hukum.

Miracle In Cell No 7 remake tak akan mengadaptasi hukum Indonesia, meski berlatar cerita suasana Indonesia. Meskipun yang main Indro atau Vino yang orang Indonesia, hukum yang ada tetap bukan di Indonesia, tapi hukum di film ini.