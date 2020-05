Lagi-lagi Aktor Muda The World of The Married Bikin Skandal, Agensi Jeon Jin Seo Minta Maaf

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kontroversi tampaknya masih menimpa pemain muda dalam The World of The Married. Setelah Jung Joon Won (15), kali ini skandal juga menimpa Jeon Jin Seo (13).

Aktor yang memerankan Lee Joon Young, putra dari dokter Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh itu terlibat kontroversi karena unggahannya masa lalu di akun media sosialnya.

Unggahan di Facebook tersebut menuai kontroversi karena adanya ilustrasi karakter manhwa (komik) pria yang memberikan jari tengah dengan kedua tangan.

• Ashanty Tumbang, Dokter Periksa Istri Anang Pakai APD, Ini Kondisi Ibu Sambung Aurel Hermansyah

• Permintaan Sobat Ambyar pada 2 Istri Didi Kempot, Yan Vella Mau Foto Bareng Saputri?

Dari kata-kata yang muncul dalam gelembung karakter itu, tertulis "Semua wanita, enyahlah" tapi dengan bahasa yang tidak sopan.

Percakapan dengan teman-temannya di Facebook juga dibagikan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang penuh sumpah serapah.

Agensi, T1 Entertainment, menyampaikan permintaan maaf atas unggahan di masa lalu itu.

Aktor muda asal Korea Selatan Jeon Jin Seo. (Instagram @jeon.jin.seo)

"Kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas kesalahan yang disebabkan Jeon Jin Seo di unggahan masa lalu di media sosial pribadinya, dan menggunakan bahasa tidak pantas di percakapannya dengan teman-temannya," tulis agensi dalam pernyataan mereka.

Agensi kemudian menjelaskan, unggahan itu dibuat saat Jeon Jin Seo masuk sekolah menengah tahun lalu. Walinya melarang Jeon Ji Seo untuk berkencan dan saat itulah dia mengunggah gambar tersebut.

Jeon Jin Seo menggunakan gambar itu yang biasa digunakan oleh teman-teman sebayanya untuk mengekspresikan hal seperti 'saya tidak memiliki kekasih' atau 'saya tidak berkencan'.

• Bukan Tak Berani! Ahmad Dhani Ungkap Alasan Tak Gubris Tantangan Jerinx SID, Mulan Jameela Sebabnya

* Jung Joon Won Dipastikan Tak Muncul Lagi di The World of The Married