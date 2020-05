Sinopsis Lengkap Drakor The World of the Married Episode 2, Tayang di Trans TV Selasa 12 Mei 2020

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Sinopsis drama Korea (Drakor) The World of The Married episode 2 yang tayang di Trans TV, Selasa (12/5/2020) malam ini pukul 19.15 WIB.

Drakor The World of The Married episode 2 menceritakan tentang dokter Ji yang telah mengetahui pengkhianatan sang suami dan selingkuhannya, kehamilan Da Kyung.

Dari temuan-temuannya, Ji Sun Woo makin mengetahui semua kebusukan Lee Tae Oh selama ini.

Berikut sinopsis The World of the Married Episode 2 dilansir dari Tribun Jateng:

Di pesta ulang tahun Tae Oh, di akhir episode 1, terlihat Ji Sun Woo memegang gunting yang ia sembunyikan di belakangnya dan berjalan ke arah sang suami.

Sun Woo berniat menusuk Tae Oh dengan gunting yang ia sembunyikan.

Tiba-tiba Joon Young datang dan meminta kamera pada Sun Woo.

Sun Woo mengurungkan niat dan kembali ke pesta ulang tahun Tae Oh.

Sun Woo memandangi semua tamu yang mengkhianatinya.

Saat tiup lilin, Tae Oh berterima kasih pada temam-teman serta istrinya.