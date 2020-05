Temani Sahur Besok, Film Never Back Down: No Surrender di Trans TV Jam 01.00, Kisah Para Petarung

Film Never Back Down: No Surrender

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menemani sahur besok, Rabu (13/5/2020), Trans TV akan menampilkan Never Back Down: No Surrender. Ini adalah film tentang para petarung profesional.

Never Back Down: No Surrender juga biasa disebut Film The Fighters 3: No Surrender.

Film Never Back Down: No Surrender akan tayang di Sinema Dini Hari Trans TV pada Rabu (13/5/2020) jam 01.00 WIB.

Film ini menjadi sekuel dari seri sebelumnya yakni Never Back Down 2: The Beatdown.

Film yang mengusung seni bela diri ini disutradarai oleh Michael Jai White.

* Sinopsis Film Never Back Down: No Surrender

Mantan juara MMA Case Walker tidak menonjolkan diri, memenangkan pertandingan regional kecil-kecilan setelah menolak bergabung dengan liga baru yang kuat yang mendorong obat-obatan peningkat kinerja pada para pejuang mereka.

Ia diyakinkan oleh teman lama sekaligus petarung terkenal Brody James untuk bergabung dengannya di Thailand.

Walker ditugasi untuk melatihnya dalam pertarungan besar melawan Kaisar Braga yang tak terkalahkan dan mematikan.

Selama pelatihan, Brody mengalami luka-luka.