Video Masa Lalu Syahrini Disebar Ayah Angkat, Istri Reino Diingatkan Sosok Ini Soal Bahaya

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Munculnya pria bule bernama Laurens terus memojokkan Syahrini. Bahkan, pria yang mengaku ayah angkat istri Reino Barack itu tak segan membagikan video masa lalu Incess.

Diketahui Laurens mengatakan hubungannya dengan Syahrini renggang. Ia mengatakan pelantun 'Restu' itu memutuskan komunikasi.

Nyatanya kini, Laurens membeberkan aib seseorang yang ia sebut wanita beragenda.

Dalam Instagramnya, @liohk, terdapat postingan yang mengatakan wanita beragenda itu menginap dengan laki-laki tua.

Laurens membantah sosok laki-laki yang bersama wanita beragenda itu adalah dirinya.

"Besok tunggu saya live on YT. Saya akan ceritakan wanita beragenda itu hanya memanfaatkan saya dan sampai di mana saja wanita beragenda itu menginap dengan laki-laki tua lain TAPI BUKAN SAYA.

Saya tidak crazy to her but she crazy to someone. Wanita beragenda itu tidak sesuci yang sebagian kecil fans-nya katakan," tulis Laurens pada Minggu (10/5/2020).

Pada postingan sebelumnya, Laurens sempat membahas soal wanita beragenda yang memanfaatkannya.

Namun, ia tidak menyebut siapa nama wanita tersebut.

Tak hanya itu, Laurens pun mengunggah beberapa video Syahrini.