Jebolan LIDA 2019 Linda Wahyuni dari Kabupaten Tanahlaut Asah Skill Make Up

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Membuat cover lagu kemudian dimasukkan ke channel youtube maupun juga instagram, menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan penyanyi yang ada di Kalimantan Selatan selama mewabahnya virus corona atau Covid-19.

Hal ini pun juga dilakukan seorang pedangdut belia dari Kabupaten Tanahlaut, Linda Wahyuni, jebolan Liga Dangdut (LIDA) 2019.

Pasalnya belakangan ini, Linda rajin mengisi kegiatan mengcover lagu dan dimasukkannya ke channel youtube nya dan juga instagramnya.

"Selama pandemi ini, saya produktif membuat cover lagu untuk konten di youtube dan instagram," kata Linda kepada Banjarmasinpost.co.id.

Linda menambahkan bahwa kegiatan mengcover lagu untuk dimasukkan ke youtube dan instagram ini, sebenarnya bukanlah hal baru.

"Kalau mengcover lagu-lagu sebenarnya sudah lama. Tapi baru beberapa bulan ini yang sering, dan dalam seminggu pasti ada," katanya.

Selain mengcover lagu dan dimasukkan ke youtube serta instagram, Linda pun juga kerap mengisi kegiatan selama pandemi ini dengan belajar make up.

"Sambil belajar make up juga, seminggu bisa dua kali dan belajar melihat dari tutorial yang ada di youtube juga," jelasnya.

Disinggung mengenai alasannya belajar make up ini, Linda pun menerangkan karena menjadi salah satu keterampilan yang harus dimilikinya.

"Kalau manggungkan biasanya make up sendiri. Dan dengan belajar make up, tentu akan semakin mengasah skill make up saya juga," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)