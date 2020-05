Mencatat Kinerja Positif, Mandiri Syariah Fokus Pada Pertumbuhan yang Sehat dan Sustain

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan mencatatkan kinerja triwulan I 2020 yang semakin baik.

Indikator bisnis Mandiri Syariah secara keseluruhan seperti aset, dana pihak ketiga, pembiayaan dengan kualitas baik, margin, serta fee based income naik signifikan.

Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari menyampaikan seluruh Manajemen dan Pegawai Mandiri Syariah bersyukur atas semua pencapaian Perusahaan selama triwulan I tahun 2020.

“Alhamdullilah, kami berterimakasih atas dukungan dan kepercayaannya seluruh Stakeholders khususnya Nasabah kepada Mandiri Syariah. Juga dukungan Mandiri Group kepada Mandiri Syariah baik melalui sinergi produk layanan dll,” ujarnya.

Hingga akhir Maret 2020, Mandiri Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp368 miliar naik 51,53% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan laba ditopang pendapatan margin dan fee based income yang antara lain disumbang dari transformasi bisnis digital.

Direktur IT, Operation & Digital Banking Mandiri Syariah Achmad Syafii menambahkan pengembangan fitur digital berdampak pada peningkatan jumlah pendapatan Fee Based Income (FBI).

FBI digital channel naik 36,97% dari Rp52,06 miliar per Maret 2019 menjadi Rp71,31 miliar per Maret 2020. Fee Based Income dari mobile banking berkontribusi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 55,76% dari Rp8,04 miliar per Maret 2019 menjadi Rp12,52 miliar per Maret 2020.

Hingga Maret 2020, user Mandiri Syariah Mobile (MSM) mencapai 1,15jt user dengan jumlah transaksi sebanyak 8,5 juta transaksi.