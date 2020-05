Serupa Han So Hee di The World of The Married, Gigie Artis Thailand Dihujat Oleh Netizen +621

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dua nama artis yang baru-baru ini menjadi sorotan karena perannya sebagai 'pelakor' di drama adalah Han So Hee dan Gigie.

Han So Hee dan Gigie 'dihujat' karena peran mereka sebagai orang ketiga di drama yang saat ini sedang viral yakni The World of The Married dan juga 2gether : The Series.

Gigie merupakan salah satu karakter dalam drama 2gether: The Series.

Dia memerankan tokoh bernama Pam, yang merupakan cinta pertama si tokoh utama, Sarawat (Bright Vachirawit).

Pam diceritakan sebagai orang ketiga dalam hubungan Sarawat dengan Tine (Metawin Opasiamkajorn).

Tak tahu sang gebetan sudah memiliki kekasih, Pam terus mencoba mendekati Sarawat.

Sayangnya, aktris yang juga dikenal dengan nama Le Truc Ahn ini hanya tampil dalam satu episode yakni episode 12.

Meski begitu, akting Gigie sukses membuat penonton baper dan gemas.

Namun hal ini justru menuai komentar negatif.

Penonton yang geram tampak melampiaskan emosi dan menyebut Gigie pelakor atau perebut laki orang di postingan Instagramnya beberapa waktu lalu.