Foto Han So Hee Bertato Dan Merokok Jadi Sorotan, The World of The Married 15

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejak bermain dalam Drama Korea The World of The Married nama artis Korea Selatan Han So Hee selalu jadi sorotan.

Netizen tidak hanya menyorot soal perannya sebagai pelakor saja, tapi kehidupan masa lalunya juga ramai diburu.

Ya, jejak digital memang kejam, baru-baru ini beredar foto Han So Hee yang membuat dirinya kembali dihujan netizen.

Salah satu foto tersebut menampilkan sosok Han So Hee muda sedang merokok.

Pada foto terebut tampak sosok yang diketahui merupakan So Hee sedang menikmati rokok di bibirnya.

• McDonalds Sarinah Didenda Satpol PP DKI Rp 10 juta, Ini Alasannya

• Viral Indira Kalistha Dihujat Gegara Ucapan Soal Corona Bersama Gritte Agatha

• Reaksi EXO-L Tanggapi Lay Zhang Di Perpisahan Wajib Militer Suho EXO

Ia berpose dengan satu tangan menutupi separuh wajahnya.

Setelah foto merokok, ada pula foto lama So Hee yang memperlihatkan tatonya.

Dalam foto tersebut tampak sosok So hee muda yang tampil dengan kaus putih dengan potongan yang cukup minim.

Gayanya tersebut memperlihatkan tato hitam di kedua tangannya.

Foto lama Han So Hee merokok (Koreaboo via tribun-timur.com)

So Hee diketahui menghapus tato tersebut karena ambisinya untuk menjadi seorang aktris.