Jawaban Syahrini Saat Isu Tak Sedap Soal Papa Angkat? Istri Reino Barack Posting Tulisan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Syahrini saat ini sedang menjadi sorotan publik karena masa lalunya. Istri Reino Barack itu diperbincangkan lantaran seorang pria mengaku sebagai ayah angkatnya berbicara soal dirinya.

Tak hanya itu, pria 80 tahun yang bernama Laurens itu juga membagikan sejumlah foto serta video kedekatannya dengan Syahrini sebelum penyanyi itu dinikahi Reino Barack.

Yang tak kalah menjadi sorotan adalah saat mengunggah foto kaki seorang wanita di atas ranjang di sebuah pesawat di Instagramnya seperti dikutip dari Tribun Timur, Kamis (14/5/2020).

Foto itu berisi tulisan curahan hati kerinduan si wanita yang sudah 1 tahun 3 bulan tidak bertemu orang yang dikasihi.

“Kangen bobo di pesawat sama kamu. Take me back ayank. Aku kangen kamu tapi aku bisa apa cuma bisa diam. I miss you everyday, udah 1 tahun 3 bulan aku sabar. Cuma bisa lihat kamu dari jauh,” tulisnya dengan emoji menangis.

Laurens menulis caption “wanita beragenda kangen bobo?”.

Setelah mengunggah foto, Laurens juga membagikan video puluhan kertas berisi percakapan pesan Whatsapp (WA).

“Ini adalah daftar komunikasi WA saya (nama Wowo) dengan wanita beragenda dalam kira-kira tiga bulan aja. Tetap di sini, lebih lanjut!” ungkapnya.

Sebutan wanita beragenda itu pun sepertinya merupakan julukan Laurens untuk Incess.

Seolah menjawab tudingan dari Laurens, Syahrini pun akhirnya 'buka suara'.