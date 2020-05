Rumah Baru Ayah Betrand Peto Mau Dibeli Iis Dahlia, Ruben Onsu & Sarwendah Sentil Begini, Cek Video

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah mewah Ruben Onsu dan Sarwendah seluas 2.200 meter persegi di sebuah kawasan elit di Jakarta menarik minat Iis Dahlia untuk berkunjung.

Bahkan, Iis Dahlia mengaku tertarik untuk membeli rumah ayah Betrand Peto, Thalia Putri Onsu dan Thania Putri Onsu itu.

Penyanyi yang punya ciri khas kumis tipis itu bahkan berkali-kali menanyakan soal apakah rumah Ruben Onsu dan Sarwendah itu dijual atau tidak?

Kejadian ini terlihat melalui video viral di saluran YouTube Trans TV Official dengan tajuk 'Rumah Keluarga The Onsu Ditaksir Sama Teh Iis Dahlia - Diary The Onsu (13/5/20)' yang tayang 13 Mei 2020.

Awalnya, Iis Dahlia berkunjung ke rumah ayah Betrand Peto itu.

Dia pun kagum dengan luasnya rumah mewah tersebut.

"Ya Allah rumah panjang banget dari ujung sampai ujung, rumah kayak lagi di GBK ya Ben.

Kalau pagi-pagi lu cek rumah dari ujung sama ke ujung sama udah kayak lari setengah GBK tahu gak?," kata Iis.

Tak lama kemudian, Iis mengaku naksir dengan rumah tersebut dan nampaknya memiliki niat untuk membeli nya.

Iis pun terus bertanya kepada Ruben mengenai niatan untuk menjual rumah yang baru ditempatinya itu.