Tempat Jemur Pakaian Ruben Onsu & Sarwendah Bikin Iis Dahlia Syok, Ayah Betrand Peto Ungkap Ini

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Iis Dahlia mengaku sampai kelelahan saat diajak keliling rumah orangtua angkat Betrand Peto, Ruben Onsu dan Sarwendah.

Rupanya, sepanjang berkeliling rumah Ruben Onsu, Iis Dahlia tak berhenti kagum.

Penyebabnya, rumah ayah angkat Betrand Peto itu diakui Iis Dahlia punya interior bagus dan juga barang-barang yang tertata rapi.

Iis Dahlia juga terpana saat melihat kemegahan rumah rasa hotel punya Ruben Onsu.

Momen tersebut terekam dalam vlog The Onsu Family berjudul "The Onsu Family - Giliran Mama Iis Dahlia main ke rumah The Onsu".

Dikutip TribunnewsBogor.com, Ruben Onsu tampak mengajak Iis Dahlia berkeliling rumahnya.

Melihat kemewahan rumah Ruben Onsu, Iis Dahlia lantas berkomentar.

Bahwa rumah Ruben Onsu itu sangat besar.

"Ini lagian juga, rumah kayak di hotel ya, kegedean banget sih, kegedean banget tahu," ungkap Iis Dahlia dilansir pada Kamis (14/5/2020).

Meski begitu, Iis Dahlia mengaku maklum jika Ruben Onsu memilih rumah yang besar untuk ditinggali.