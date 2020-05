Cantik Memukau Putri Shah Rukh Khan, Suhana Kala Dipotret Gauri

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sekali lagi putri Shah Rukh Khan, Suhana Khan menunjukkan pesonanya kala dipotret sang ibu, Gauri.

Selama masa lockdown di India, Suhana Khan memang jarang membagikan kegiatannya di sosial medianya termasuk di Instagram.

Namun kala Suhana Khan membagikan foto-fotonya di Instagram, respons yang didapatnya pun terbilang cukup luar biasa.

Lewat akun Instagramnya @suhanakhan2, gadis berusia 19 tahun itu membagikan foto-foto cantiknya Kamis (14/5/2020) kemarin.

• The World of The Married Episode 5 Malam Ini Trans TV, Sakit Hati Ji Sun Woo

• Ahmad Dhani Tolak Tantangan Debat Jerinx SID, Bukan Karena Mulan Jameela

• Penampakan di Rumah Luna Maya Bikin Raffi Ahmad Syok, Suami Nagita Slavina Rekam Hal Ini

Total ada 3 foto yang menunjukkan kecantikan anak kedua Shah Rukh Khan itu mengenakan baju tanpa lengan dengan rambutnya yang terurai.

Bak seorang model, Suhana Khan tak canggung untuk berpose di depan kamera.

Istimewanya, foto-foto tersebut diambil sendiri oleh sang ibu, Gauri Khan.

Dari keterangan fotonya, Suhana menyebut kalau foto itu diambil oleh ibunya serta ia turut menandai akun @gaurikhan.

"My mun took these @gaurikhan (emoji tersenyum)."

Sayangnya, dari unggahannya itu, tak ada warganet yang bisa mengomentarinya lantaran ia tak mengaktifkan kolom komentar.