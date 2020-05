Dihujat Gara-gara Terlalu Santuy Sikapi Corona, Youtuber Indira Kalistha Dapat Dukungan Suami

Youtuber Gritte Agatha via wartakota

BANJARMASINPOST.CO.ID - Youtuber Indira Kalistha banjir hujatan usai pernyataan yang meremehkan corona. Beruntung, suaminya, Gustaf Sailendra atau yang akrab disapa Aa Utap, memberikan dukungan dan pembelaan untuk sang istri.

Indira Kalistha, yang merupakan beauty vloger, dihujat warganet karena pernyataan kontroversial terkait virus corona atau Covid-19.

Namun dalam akun Instagram-nya, Aa Utap tak mau tinggal diam ketika istrinya dihujat dengan komentar-komentar pedas warganet.

Ia menegaskan, tak akan mendengarkan apa kata orang karena yang mengenal Indira hanyalah dirinya, bukan orang lain.

"Walaupun banyak orang bilang kamu bodoh, aku ga percaya. Aku percaya bahwa kamu adalah wanita yg cerdas. Mereka cuma ga ngerti aja," tulis Aa Utap, dikutip Kompas.com, Jumat (15/5/2020).

Aa Utap mengatakan, tak penting menjadi pintar atau bodoh, yang jelas Indira adalah sosok istri yang sholehah baginya.

"Tapi bodoh atau pintar itu ga penting. Yang penting kamu udah jadi istri yang soleha buat aku," tulis dia.

"Chill aje dari dulu kan emang selalu us vs the world," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, dalam kanal YouTube Gritte Agatha, Indira Kalishta mengaku tidak khawatir dengan penyebaran virus corona dan menganggapnya biasa saja.

“Aku tipe yang kayak, 'Corona? B aja (biasa saja)'," ujar Indira.