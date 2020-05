Ending The World of The Married Dibocorkan Pemain Bintang, Kini Sisakan Dua Episode Terakhir

Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung di The World of The Married.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea yang sedang hits, The World of The Married tinggal menyisakan dua episode terakhir. Bocoran ending drama yang diprediksi menyedihkan ini disampaikan para pemain bintangnya.

Bintang-bintang dalam drama yang tayang di JTBC ini memberikan bocoran apa yang tak boleh dilewatkan dalam dua episode terakhir yang akan tayang 15 dan 16 Mei 2020 ini.

DIlansir dari Soompi, Kim Hee Ae, yang berperan sebagai Ji Sun Woo menyatakan rasa terima kasihnya dan pamit kepada para koleganya dalam drama yang sukses memecahkan rekor itu.

"Saya sangat senang dan bersyukur bahwa 'The World of The Married' telah menerima begitu banyak cinta," katanya.

"Sutradara, penulis, pemeran, dan kru semuanya bekerja sangat keras dan melakukan yang terbaik untuk membuat drama yang hebat," imbuhnya.

Aktris veteran itu melanjutkan, bahwa hari-harinya yang dihabiskan untuk menangis dan tertawa selama berperan sebagai Ji Sun Woo akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam ingatannya.

"Lebih dari semua itu, saya tidak merasa kesepian selama proses yang harus dijalani. Terima kasih kepada pemirsa yang dengan penuh semangat berempati dengan semua emosi Ji Sun Woo dan mendukungnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus lagi atas semua minat dan cinta Anda yang penuh semangat,” imbuhnya.

Kim Hee Ae pun memberikan bocoran bahwa hubungan dramatis antara Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh akan tetap tidak dapat diprediksi sampai akhir. "Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh mempertahankan hubungan yang pahit di mana tidak ada yang bisa bebas dari yang lain," katanya.

"Tolong tetap tonton untuk mencari tahu apa akhir cerita dari pasangan yang sudah menikah, yang hubungannya bercampur dengan cinta dan benci," godanya.