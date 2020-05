Jelang Tamat, Bocoran Episode 15 The World of the Married, Da Kyung Tuai Karma?

Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung di The World of The Married.

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of The Married sudah berada di penghujung cerita. Jum'at (15/5/2020) malam adalah penayangan episode 15 The World of the Married.

Artinya, drama viral ini tinggal menyisakan satu episode yang akan ditayangkan pada Sabtu malam besok.

Penonton tentunya tidak sabar menyaksikan cerita yang diisi tokoh Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung ini.

Apalagi di akhir episode 14 kemarin, Da Kyung telah mengetahui jika sang suami, Le Tae Oh telah berselingkuh darinya dengan Ji Sun Woo.

• Komentar Menohok Awkarin untuk Indira Kalistha Soal Virus Corona di Youtube Gritte Agatha

• Postingan Najwa Shihab Bikin Rossa & Armad Maulana Sebut Nama Allah, Foto Bandara Soetta Sebabnya

Begitu juga Jun Young, anak Lee Tae Oh dan Sun Woo yang sempat membuat penonton geregetan akhirnya meminta maaf kepada sang ibu, meminta untuk dijemput setelah dipukul ayahnya.

Di episode 15 The World of the Married, Lee Tae Oh pergi minum-minum setelah ia memukul Lee Joon Young di hadapan Yeo Da Kyung dan pergi meninggalkan rumah.

Ia terlihat depresi atas semua masalah yang menimpanya, mulai rumah tangga, Lee Joon Young, hingga Ji Sun Woo.

Sempat tinggal beberapa lama bersama Yeo Da Kyung dan Lee Tae Oh, Lee Joon Young kembali pada Ji Sun Woo atas permintaannya sendiri.

Lee Joon Young mengajak Ji Sun Woo pindah ke suatu tempat di mana tak ada orang yang mengenali mereka.

Setelah Ji Sun Woo mengaku pada Yeo Da Kyung atas perbuatannya, ia didatangi Lee Tae Oh.