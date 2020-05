Postingan Najwa Shihab Bikin Rossa & Armad Maulana Sebut Nama Allah, Foto Bandara Soetta Sebabnya

Editor : Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Najwa Shihab memposting foto berapa keramaian di Bandara Soekarno Hatta. Postingan ini mendapat reaksi Rossa, Armand Maulana, Tantri Kotak hingga Terry Putri.

Dalam foto yang diposting Najwa Shihab itu terlihat kerumunan orang di Bandara Soeta.

Mereka adalah mengantre di sana kala wabah Virus Corona atau Covid-19 masih merajalela.

Dalam postingan itu, dituliskan kejadian di foto tersebut.

• Sarwendah Ajak Betrand Peto Nonton Video, Putra Ruben Onsu Malah Berubah Sewot, Ini Sebabnya

• Foto Zaskia Gotik & Sirajuddin Lakukan Ini di Atas Karpet Tebal Kala Bulan Ramadhan Disorot

• Akhirnya Hubungan Syahrini & Laurens yang Sebenarnya Menurut Orang Dekat Istri Reino Barack

Berikut tulisan lengkapnya :

"@narasinewsroom Pengelola bandara PT Angkasa Pura II mengakui telah terjadi antrean panjang di bandara Soekarno-Hatta menyusul dibukanya kembali jalur penerbangan. Sejumlah dokumen visual juga beredar di media sosial yang dibagikan warganet berkaitan dengan antrean padat pada sejumlah lokasi bandara, seperti di depan loket penukaran tiket dan pintu masuk pemeriksaan bandara.⁣

⁣

Sementara, siaran resmi Angkasa Pura II menyebut kalau antrean penumpang terjadi di terminal 2 bandara Soekarno-Hatta.⁣

⁣

“Antrean di posko verifikasi dokumen terjadi mulai pukul 04.00 WIB, di mana calon penumpang memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara pukul 06.00 - 08.00 WIB. Di antara pukul tersebut terdapat 13 penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan, yaitu 11 penerbangan Lion Air Group dan 2 penerbangan Citilink,” terang Senior Manager Branch Communications & Legal PT Angkasa Pura II, Febri Toga, dalam siaran pers yang diedarkan hari ini, Kamis (14/5).⁣

⁣

Antrean diakui disebabkan oleh pemberlakuan verifikasi kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk bisa memproses check in. ⁣

⁣

Adapun dokumen yang diverifikasi sebagai syarat agar calon penumpang dapat memproses check in antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, dan surat bebas COVID-19.⁣

⁣

“Verifikasi dokumen dilakukan oleh personel gabungan dari sejumlah instansi yang masuk dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang ada di posko pemeriksaan,” jelas Febri Toga. ⁣

⁣

Verifikasi kesehatan ini sebetulnya merujuk pada Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Tetapi pada praktiknya malah menimbulkan antrean dan meningkatkan risiko dan potensi penyebaran virus.⁣

⁣

Febri Toga mengatakan saat ini sudah tidak lagi terjadi penumpukan calon penumpang. Namun Angkasa Pura II juga berjanji akan mengevaluasi penerapan aturan physical distancing dan menata jadwal penerbangan supaya tidak ada yang berdekatan.⁣

⁣

Penulis Teks: Isa Anshori⁣

Produser: Arisudana Mintareja⁣

Perancang Rupa: Fitriah Deliana⁣

⁣

#dirumahaja #narasi #narasinewsroom #virusCorona #CoronaOutbrea"

Postingan ini jadi sorotan, termasuk kalangan artis, mulai Rossa, Armad Maulana, Tantri Kotak hingga Terry Putri.

Bahkan, Rossa dan Armand sampai menyebut nama Allah melihat kondisi itu.

itsrossa910 : ya Allaah, sehatkanlah para Tim Medis.kuatkanlah mereka . Pada gak kasian yaaah sama Tim Medis yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengobati yang sakit.kalian mau kemana siiih??????

armandmaulana04 : Ya Allah...udah ngak ngerti lagi deh