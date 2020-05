Jadwal Acara Trans TV Sepekan Senin-Minggu 18-24 Mei 2020, Drama Korea hingga Action Hollywood

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID - Untuk menemani masyarakat Indonesia yang di rumah saja, stasiun televisi sawasta Trans TV menghadirkan sejumlah acara unggulan dari 18 Mei hingga 24 Mei 2020

Sejumlah acara andalan seperti Drama Korea seperti ''Touch Your Heart'' dan "The World Of The Married" dapat disaksikan dari Senin hingga Jumat.

Selain itu sejumlah acara paket Ramadhan juga bakal menemi Anda seperti Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan, Bikin Laper Spesial Ramadhan.

Tayangan seru yang juga bakal menemani pemirsa setiap hari yaitu Bioskop TRANS TV 1 dan 2 dari pukul 21.30 hingga 23.30.

Berikut jadwal Acara Trnas TV Sepekan Senin-Minggu 18-24 Mei 2020:

Senin, 18 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan

04.30 Nussa Pagi

05.00 Islam Itu Indah

06.30 Insert Pagi

07.30 Good Morning

08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan

09.30 Drama Korea: Touch Your Heart

11.00 Serba Serbi Ramadhan

11.30 Insert Siang

12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )

14.00 Insert Today

14.30 Rumpi (No Secret)

15.30 CNN News Update

16.30 Nussa Sore

17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan

17.30 Ramadhan I’m In Love

18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan

18.30 Diary The Onsu

19.15 Drama Korea: The World Of The Married

21.00 CNN Prime News

21.30 Bioskop TRANS TV 1

23.30 Bioskop TRANS TV 2

01.30 Sinema Dini Hari

Selasa, 19 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan

04.30 Nussa Pagi

05.00 Islam Itu Indah

06.30 Insert Pagi

07.30 Good Morning

08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan

09.30 Drama Korea: Touch Your Heart

11.00 Serba Serbi Ramadhan

11.30 Insert Siang

12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )

14.00 Insert Today

14.30 Rumpi (No Secret)

15.30 CNN News Update

16.30 Nussa Sore

17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan

17.30 Ramadhan I’m In Love

18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan

18.30 Diary The Onsu

19.15 Drama Korea: The World Of The Married

21.00 CNN Prime News

21.30 Bioskop TRANS TV 1

23.30 Bioskop TRANS TV 2

01.30 Sinema Dini Hari

Rabu, 20 Mei 2020