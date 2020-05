Jadwal Live Streaming Mola TV Borussia Dortmund vs Schalke 04 Liga Jerman, TV Online Supersoccer TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kompetisi level teratas Liga Jerman, Bundesliga, kembali bergulir mulai Sabtu 16 Mei 2020 dimana ada laga panas Borussia Dortmund kontra Schalke 04.

Laga Borussia Dortmund vs Schalke 04 bisa disaksikan lewat Live Streaming Supersoccer TV dan Live Streaming Mola TV. Link Live Streaming Dortmund v Schalke di Live Streaming TV Online ada di bagian berita ini.

Link Live Streaming Supersoccer TV via Live Streaming Mola TV laga Borussia Dortmund vs Schalke 04 ada di bagian berita ini.

Bundesliga dan hampir seluruh kompetisi sepak bola di muka bumi ini terhenti sejak bulan Maret 2020.

Wabah virus corona alias Covid-19 membuat semua aktivitas yang berpotensi mengumpulkan banyal orang, tak boleh dilakukan.

Kini setelah Jerman secara perlahan mulai bisa mengatasi wabah itu, semua kegiatan perlahan aktif lagi termasuk sepak bola.

Bundesliga musim ini pun melanjutkan kompetisi mulai Sabtu (16/52020).

Rivierderby antara Borussia Dortmund versus Schalke 04 akan membuka rangkaian laga pada Sabtu (16/5/2020).

Borussia Dortmund vs Schalke 04 Live Streaming Mola TV (Instagram @Hanyaadadimolatv)

Laga yang juga mendapat sebutan "Mother of all Derbies" tersebut berlangsung di Signal Iduna Park, Dortmund.

Jadon Sancho dan Erling Haaland bakal menjadi sorotan.