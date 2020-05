Inilah Akhir Cerita The World of The Married, Ji Sun Woo Bisa Tersenyum Sementara Hidup Tae Oh Kacau

Gambar poster drama The World of the Married.

BANJARMASINPOST.CO.ID -Drama Korea yang sedang hits, The World of The Married telah tamat. Episode terakhir drakor ini yakni episode 16 telah tayang, Sabtu (16/5/2020).

Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari drama yang dibintangi Kim Hee Ae, Park Hae Joon dan Han So Hee itu.

Bisa dibilang ending drama ini cukup memuaskan penonton. Meskipun ada beberapa teka teki yang belum terjawab hingga film usai. Salah satunya soal kejelasan hubungan Dr Kim yang menaruh hati pada Ji Sun Woo.

Namun beberapa pengajaran yang dapat dipetik, khususnya terkait kehidupan rumah tangga yang berantakan akibat perselingkuhan. Tidak hanya orangtua yang tersakiti, tapi juga anak.

Berikut ini beberapa ringkasan pengalaman karakter utama di episode terakhir The World of The Married.

1. Ji Sun Woo

Kim Hee Ae pemeran dokter Ji Sun Wo di The World of The Married. (jtbc)

Ji Sun Woo tampak berbesar hati mau bertemu dengan Tae Oh lagi saat ia bersama Joon Young. Mereka juga sempat makan bersama.

Bahkan saat Tae Oh hampir tertabrak mobil, Sun Woo menghampirinya untuk memastikan keadaannya.

Namun sampai cerita berakhir, Ji Sun Woo tidak kembali pada Lee Tae Oh. Demikian dengan Dr Kim yang dalam beberapa episode menunjukkan ketertarikan dengan Ji Sun Woo.

2. Lee Tae Oh