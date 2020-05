Konser Online Peduli Covid-19 Digelar Idol KPop Lagi, iKon hingga Oh My Girl Akan Tampil

Konser Online Trip to KPop

BANJARMASINPOST.CO.ID - Guna memberikan semangat dan dukungan selama masa pandemi Covid-19, bakal digelar konser online Kpop yang bertajuk "Trip To K-Pop". Sejumlah idol KPop akan tampil antara lain iKon dan Oh My Girl.

" Trip To K-Pop" akan menghadirkan 13 musisi Kpop dari berbagai genre musik yang tampil secara langsung dari CKL Stage, Seoul, Korea.

Konser ini akan diselenggarakan selama tiga hari, pada pembukaan hari pertama akan menampilkan grup boyband iKon, Soran, Bibi, dan Natty.

Hari kedua akan diisi oleh Kim Jae Hwan, April, Daybreak, dan Isaac Hong.

Penutupan di hari ketiga akan menampilkan Oh My Girl, Balming Tiger, Samuel Seo, Martin Smith dan Kard.

Nantinya, acara "Trip To K-Pop'"akan dipandu oleh Sandeul dari boyband B1A4.

Oh My Girl (www.bbc.co.uk)

Konser online 'Trip To K-Pop' ini memberi kesempatan bagi para musisi yang gagal menghibur para penggemar karena pembatalan konser akibat wabah Covid-19.

Selain itu, acara ini juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan "We Shall Overcome" melalui musik Kpop.

"We Shall Overcome" adalah kampanye untuk melawan dan sebagai penyemangat untuk semua orang terdampak pandemi Covid-19.

Presiden KOCCA, Kim Young Jun mengatakan, konser "Trip To K-Pop" diselenggarakan untuk memberikan semangat kepada masyarakat dunia.