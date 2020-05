LINK www.mola.tv! Live Streaming Union Berlin vs Muenchen Bundesliga Jerman, TV Online Supersoccer TV

Editor : Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Bundesliga di Mola TV antara Union Berlin vs Bayern Muenchen di Liga Jerman tersaji pada Minggu (17/5/2020) yang merupakan bagian dari pekan 26.

Jelang laga melawan Union Berlin, Pelatih Bayern Muenchen Hansi Flick masih ragu kesehatan penggawanya saat kelanjutan Liga Jerman.

Posisi Muenchen saat ini masih di puncak klasemen.

"Kami belum tahu apakah tim bisa bermain penuh selama 90 menit," kata Flick yang dikutip dari Kompas.com.

Sebagaimana penerapan ketat protokol pemberantasan pandemi corona, laga akan berlangsung di stadion tanpa disaksikan penonton.

Flick mengatakan, sejak sepekan lalu, timnya sudah mulai berlatih. "Kami memainkan tiga game masing-masing selama 20 menit," ucapnya.

Dalam pandangannya, para pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Namun begitu, Flick mengakui bahwa tim memang harus benar-benar memahami situasi bertanding di tengah pandemi corona yang belum usai.

Meski diunggulkan, Bayern Muenchen diprediksi bakal mengalami kesulitan dalam upayanya mencuri tiga poin di rumah Union Berlin.