Carlos Santana Berduka, Adik Bungsunya Gitaris Jorge Santana Meninggal Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dunia hiburan kembali kehilangan sosok legenda. Gitaris sekaligus adik paling kecil dari Carlos Santana, Jorge Santana meninggal dunia dalam usia 68 tahun.

Carlos mengumumkan kabar duka itu melalui unggahan di Facebook pada 15 Mei lalu.

"Kami meluangkan waktu untuk merayakan semangat luar biasa dari saudara kami tercinta, Jorge," tulis Carlos dikutip dari nme.com, Senin (18/5/2020).

"Ia beralih ke bidang cahaya yang tidak membayangi," imbuh Carlos.

Carlos percaya bahwa Jorge telah bertemu dengan mendiang ayah dan ibu mereka.

"Mata hati saya dengan jelas melihatnya di antara ibu kami yang mulia dan luar biasa, Josefina dan ayah kami Jose," tulis Carlos.

Ia juga yakin sang adik bersama orangtuanya saling memberikan perhatian di atas sana. Jorge mulai bermain gitar di usia 14 tahun ketika pindah dari Mexico ke San Francisco.

Jorge pernah tergabung dalam band bernama Malo dari tahun 1960-an hingga 1972. Setelah band itu bibar, Jorge merilis dua album solo dan ikut dalam tur yang dijalankan Carlos.

Jorge juga bekerja di label musiknya ebagai direktur hubungan artis sebelum menulis, merekam, dan merili album Santana Brother bersama Carlos dan sepupu mereka, Carlos Hernandez.

Dikutip dari wikipedia, Jorge Santana adalah gitaris Meksiko, saudara musisi Carlos Santana. Dia adalah anggota Malo yang memiliki hit dua puluh besar "Suavecito" pada tahun 1972.

Dia merilis dua album solo di Tomato Records, Jorge Santana dan It's All About Love, menampilkan mantan anggota Malo. (*)

