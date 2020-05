Hebat! Jessica Alba Akan Bermain di Film Arahan Sutradara Indonesia Mouly Surya

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sutradara tanah air, Mouly Surya berhasil menembus perfilman luar negeri. Dia akan menjadi sutradara dari film yang rencananya dibintangi aktris ternama Jessica Alba.

Mengikuti keberhasilan film Extraction yang dibintangi Chris Hemsworth, Netflix kembali memproyeksikan sebuah film action dengan menggaet aktris Jessica Alba.

Sebuah sumber mengatakan pada Variety bahwa Alba akan menjadi bintang utama film aksi baru Netflix berjudul Trigger Warning, dengan sutradara Mouly Surya.

Josh Olson dan John Brancato menjadi penulis naskah, sementara Basil Iwanyk dan Erica Lee duduk sebagai produser.

• Eca Maresha Terima Tantangan Berdonasi Rp 1 Juta per Hari Selama 100 Hari

• Cocok Duet Nyanyikan Bidadari Surga, Adiba Uje dan Syakir Daulay Didoakan Berjodoh

Jessica Alba disebutkan bakal berperan sebagai veteran yang mengalami trauma serta mewarisi bar kakeknya.

Ia dikisahkan dihadapkan dengan dilema moral setelah menemukan kebenaran di balik kematian kakeknya yang belum waktunya.

Jessica Alba (ap photo)

Sebuah sumber menganggap film ini memiliki harapan besar untuk sukses.

Sementara, Mouly Surya sendiri adalah seorang sutradara asal Indonesia yang sukses dengan filmnya Marlina the Murderer in Four Acts atau Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Filmnya Sendiri di Cannes 2017 Film itu ditayangkan perdana dalam pemilihan Directors’ Fortnight di Festival Film Cannes 2017.

Film Marlina menerima pujian dan terpilih sebagai wakil Indonesia untuk bersaing dalam seleksi nominasi film berbahasa asing terbaik dalam 91st Academy Awards.