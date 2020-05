Video Live Streaming Mola TV Liga Jerman Wender Bremen vs Bayern Leverkusen Malam ini

Editor : Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video Live Streaming Mola TV Bundesliga atau Liga Jerman Werder Bremen vs Bayer Leverkusen.

Saksikan Siaran Langsung via Live Streaming Mola TV Werder Bremen vs Bayer Leverkusen ( Live Streaming Bremen vs Leverkusen ) di Bundesliga pekan 26 pada Selasa (19/5/2020) mulai pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Bremen vs Leverkusen di BundesLiga Jerman dapat diakses via Live Streaming Mola TV di Mola Polytron Matrix dan Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Live Streaming TV Online www.mola.tv ataupun Aplikasi Mola TV dari Playstore atau Appstore.

Werder Bremen saat ini berada di peringkat 17 klasemen sementara Bundesliga dengan hanya mengumpulkan 18 poin.

Tim berjuluk Die Werderaner tersebut jelas membutuhkan kemenangan atas Bayer Leverkusen untuk bisa keluar dari zona degradasi.

Artinya, juara empat kali liga Jerman tersebut wajib bangkit dalam pertandingan pekan ke-26 melawan Bayer Leverkusen di Weserstadion.

Tim berjuluk Die Werderaner tersebut butuh kemenangan untuk mengejar Fortuna Dusseldorf yang berada satu strip di atasnya dengan koleksi 22 poin.

Namun, menghadapi Leverkusen tidak akan mudah bagi Bremen. Di atas kertas, Leverkusen punya materi pemain lebih baik di mana tim asuhan Peter Bosz tersebut diperkuat pemain-pemain berkualitas seperti Kevin Vollan dan Lucas Alario.

Bremen akan berusaha membuat kejutan. Milot Rashica diharapkan dapat menjadi inspirator di Weserstadion. Musim ini, pemain asal Kosovo tersebut menjadi top scorer sementara tim dengan raihan tujuh gol.

LIVE STREAMING MOLA TV LIGA JERMAN