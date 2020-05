Fakta Tak Terduga di Balik Foto Maia Estianty & Irwan Mussry Depan Menara Eiffel Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cerita yang cukup mengejutkan dibagikan Maia Estianty soal suaminya Irwan Mussry, Selasa (19/5/2020).

Ayah sambung Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani itu ternyata baru saja bisa berfoto di depan menara Eiffel padahal selama ini Irwan Mussry cukup sering bepergian ke luar negeri.

Namun hal tersebut baru terwujud kala Irwan berpacaran dengan Maia Estianty.

Cerita itu dibagikan Maia di akun Instagramnya sembari mengunggah foto liburan di Paris beberapa waktu lalu.

Keduanya berdiri di sebuah tempat dengan latar belakang pemandangan menara ikonik yang ada di Paris tersebut.

Menurut Maia Estianty, momen itulah pertama kalinya Irwan Mussry berfoto dengan latar belakang menara Eiffel.

Padahal kala berada di Paris, Irwan Mussry hanya lewat-lewat saja, tanpa mau mengabadikan momen berfoto dengan latar menara Eiffel.

Dan hal tersebut dilakukan demi dirinya dan juga Al Ghazali.

"Saat pacaran.

Demi yayangnya and anakku AL, mantan pacar ngebelain mau jadi turis... Foto di depan menara Eiffel.. Padahal selama hidupnya, Mas @irwanmussry ngga pernah mampir di depan sini kalo pas di Paris, apalagi foto.. hahaha , paling cuma lewat2 doang di depannya naik mobil, ngga berhenti..

I Love You Honey. Suami ter the best... Alhamdulillah... #semakintuasemakinbahagia #august2016 #maiaestianty #paris #irwanmaiajourney," tulis Maia Estianty di Instagramnya.

Beberapa kali di wawancara, Maia Estianty pun sempat menyebutkan jika Irwan Mussry adalah sosok yang humoris dan selalu mampu membuatnya tertawa.

