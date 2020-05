The World of Married Tamat, 4 Drama Korea Ini Dibintangi Han So Hee, Masih Jadi Pelakor?

4 Drama Korea yang Dibintangi Han So Hee

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Han So Hee melambung di Korea Selatan.

Han So Hee mencuri perhatian sebagai Yeo Da Kyung di The World of Married.

Nah, berikut ini 4 judul drama Korea lain yang dibintangi oleh Han So Hee!

Seperti diketahui, Drakor The World of Married tamat, ini 4 judul drakor lain yang dibintangi oleh Han So Hee! Pernah berakting dengan member EXO

Drama Korea The World of Married melambungkan nama Han So Hee sebagai aktris pendatang baru di dunia akting.

Han So Hee memerankan tokoh 'pelakor' Yeo Da Kyung dengan sangat baik.

Seperti yang diketahui, The World of Married menceritakan tentang kehidupan pasangan suami istri, Ji Sun Woo dan Tae Oh.

Ternyata Tae Oh selingkuh dengan wanita yang lebih muda, Yeo Da Kyung yang diperankan Han So Hee.

Berkat drama ini, Han So Hee semakin populer di Korea.

Apalagi setelah diketahui kehidupannya yang bagai Cinderella.

