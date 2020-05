LINK Download Lokapala, Game Moba Pertama Buatan Indonesia yang Launching Hari Ini

Editor: Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Game Moba Buatan Indonesia, Lokapala resmi dilaunching hari ini pada Rabu (20/5/2020).

Link Download Game Moba Lokapala dapat didownload di Playstore untuk android, sedangkan untuk iphones masih belum tersedia.

Link Download Lokapala dapat diakses di bagian berita. Grand Launching Game Lokapala disiarkan langsung secara Live Streaming via Channel YouTube : Lokapala MOBA⁣⁣.

Para pemain yang sudah berpartisipasi dalam masa Pre-Registration dan Open Beta Lokapala akan mendapat hadiah, di antaranya Avatar Frame dan Ilya Skin Yanaka.

Game Lokapala besutan developer lokal Anantarupa Studio game Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) pertama dari Indonesia.

Game Moba Lokapala akan bersaing dengan game moba lainnya yang sudah lebih dulu populer di Indonesia, di antaranya Mobile Legends Bang Bang.

Untuk memeriahkan Grand Launching, Lokapala juga mengundang beberapa tokoh populer dari komunitas video game dan esports lokal seperti Clara Mongstar dan juga Muhammad “inYourdreaM” Rizky.

Di samping peluncuran game Lokapala: Saga of the Six Realms, acara Grand Launching juga akan diisi oleh beragam acara menarik seperti tanya-jawab membahas seputar industri game tanah air dan esports, fun games, dan lain sebagainya.

Mengutip dari laman resmi Lokapala, para Ksatriya yang bertarung datang dari enam Loka (alam semesta) yang tergabung di dalam Lokapala, yaitu Narakaloka, Pretaloka, Tiraccanaloka, Manusyaloka, Asuraloka, dan Svargaloka.

Dari 6 Loka yang diceritakan, muncullah karakter-karakter yang ada di Lokapala. Beberapa ada yang datang dari sejarah Vijaya atau Pangeran Wijaya dan beberapa ada yang orisinil seperti Ilya yang ceritanya datang dari masa depan.

Link download Lokapala dapat diakses di tautan berikut :

LINK

