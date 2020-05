Sinopsis Film London Has Fallen, Aksi Serangan Teroris Tayang Malam Ini di TransTV

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - London Has Fallen akan tayang malam ini, Rabu (20/5/2020) pukul 21.30 WIB atau 22.30 Wita di Bioskop TransTV.

London Has Fallen menjadi sekuel film Olympus Has Fallen yang mengisahkan serangan di Olympus, kode untuk Gedung Putih, Amerika Serikat (AS), oleh sekelompok teroris.

Film London Has Fallen digarap oleh sutradara Babak Najafi dan naskahnya ditulis oleh Creighton Rothenberger serta Katrin Benedikt.

Sama seperti di film Olympus Has Fallen, aktor Gerard Butler kembali didapuk menjadi karakter utama di film London Has Fallen.

Selain Gerard Butler, Aaron Eckhart juga kembali tampil dalam film berdurasi 99 menit ini.

Film London Has Fallen dirilis pada 4 Maret 2016.

Sinopsis

Pesta pernikahan mewah berlangsung di Lahore, Pakistan.

Tapi ayah dari pengantin wanita ini adalah Aamir Barkawi (Alon Moni Aboutboul), pedagang senjata mematikan dan salah satu pria paling dicari di dunia.

Pemogokan drone dengan cepat membunuh anggota pernikahan - termasuk putri Barkawi - tetapi dia lolos dari cedera serius, dan dia dan putranya bersumpah untuk membalas dendam.