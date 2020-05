Sinopsis The Mortal Instrumen City of Bones Tayang di Trans TV Malam Ini

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak sinopsis The Mortal Instrumen : City of Bones yang tayang di Trans TV, Rabu (20/5/2020) pukul 23.30 WIB, dibintangi Lily Collins.

The Mortal Instruments: City of Bones adalah film fantasi di tahun 2013 silam yang dibuat berdasarkan buku pertama dari seri The Mortal Instruments oleh Cassandra Clare.

Kisah ini terjadi di New York City kontemporer. The Mortal Instrumen : City of Bones disutradarai oleh Harald Zwart.

Film ini dibintangi oleh para pemain internasional, termasuk Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, Kevin Zegers, Jemima West, Godfrey Gao, Lena Headey, Jonathan Rhys Meyers, Aidan Turner, Kevin Durand, dan Jared Harris.

Film ini dirilis di bioskop pada 21 Agustus 2013, oleh Screen Gems di Amerika Serikat dan Entertainment One di Inggris.

Dari penayangannya, The Mortal Instrumen : City of Bones berhasil meraih pendapatan 91 juta Dolar terhadap anggaran produksi 60 juta Dolar.

Pemeran

Lily Collins sebagai Clary

Jamie Campbell Bower sebagai Jace

Kevin Zegers sebagai Alec