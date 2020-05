Tiga Pengedar Sabu Diciduk Polres HST, Begini Kronologisnya

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota Satuan Reserse Narkoba dan Unit Jatanras Satuan Reserse Kriminal Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika.

Tiga orang bandar narkoba berhasil diciduk dan kini menjadi tahanan Polres HST.

Ketiganya melanggar pasal 114 ayat (1) sub 112 ayat (1) sub 127 ayat (1) huruf (a) sub 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertama, Wahyu (28) warga Jalan Putera Harapan Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten HST.

Kedua, Sahliadi (27), warga Desa Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten HST.

Ketiga, Ifansyah (48) warga Desa Pajukungan, Kecamatan Barabai, Kota Barabai, Kabupaten HST.

Penangkapan terjadi di ruko kontrakan Desa Matang Ginalilun, Kecamatan Pandwan, Selasa (19/5/2020) dini hari.

Petugas mengamankan Wahyu dan Sahliadi. Ditemukan, satu paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,38 gram, satu bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, satu sedotan warna putih, satu pipet terbuat dari kaca.