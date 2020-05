VIRAL Video Racikan Tepung dan Bubuk Kunyit untuk Pemutih Kulit, Dokter Ungkapkan Fakta Ini

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah video memeperlihatkan seseorang tengah meracik ramuan untuk memutihkan badan menggunakan lulur, bubuk kunyit, tepung, minyak zaitun, dan susu viral di media sosial pada Sabtu (16/5/2020).

Pihak pengunggah yakni akun Instagram @thanteutic pun mengajak masyarakat untuk mencoba racikan ini di rumah.

"auto langsung praktek nih. Tag teman kalian!

-

sc : tiktok/aaa.k," tulis akun tersebut.

Adapun racikan tersebut dianggap dapat memutihkan kulit badan secara instan.

Namun, tidak disebutkan apakah racikan tersebut memiliki efek samping bagi kulit atau tidak.

Lantas, apakah penggunaan bahan-bahan tersebut aman bagi tubuh?

Menyikapi hal itu, dokter spesialis kulit sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dr Dedianto Hidajat menyampaikan, racikan tersebut dapat menimbulkan iritasi bagi kulit.

"Bagi saya, sebenarnya cukup menggunakan lulur tersebut sesuai petunjuk pemakaiannya dan masih boleh lah menggunakan masker do it yourself ini, tapi mesti hati-hati jangan sampai terjadi iritasi bila kelamaan," ujar Dedi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/5/2020).

Menurutnya, tindakan meracik lulur dengan bahan-bahan tersebut kurang tepat.

Sebab, efek putih yang tampak dalam video diperkirakan merupakan efek putih yang muncul secara instan dari tepung yang berwarna putih.