Fakta Ini yang Membuat Dita Karang Layak Menjadi Penari Utama Grup KPop Secret Number

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjadi idol Kpop pertama dari Indonesia, Dita Karang, anggota girl group Korea Selatan Secret Number, mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia yang bangga atas prestasinya. Terlebih posisinya yang cukup penting yakni menjadi main dancer atau penari utama.

Apa yang menyebabkan Dita Karang pantang menjadi Idol KPop, bahkan menjadi penari utama di grupnya. Berikut ini sejumlah fakta Dita Karang yang berhasil dihimpun.

Dita Karang, kelahiran 25 Desember 1996, menjadi idol KPop pertama yang berasal dari Indonesia. Resmi debut pada 16 Mei 2020 dalam grup girld Secret Number bersama empat member lainnya yaitu Jinny, Lea, Soodam,dan Denise, Dita Karang langsung jadi sorotan warganet di tanah air.

Seperti apa sosoknya? Berikut rangkuman profil dan fakta tentang Dita Karang yang menjadi penari utama di Secret Number.

Kuliah di New York

Diketahui bahwa Dita pernah berkuliah di New York.

Dari akun media sosialnya diketahui bahwa Dita merupakan lulusan AMDA College and Conservatory of the Performing Arts.

Dita Karang dalam video musik Who Dis oleh girl group, Secret Number. (youtube video musik secret number)

Mengidolakan IU dan 2NE1

Dita menyebut 2NE1 adalah sumber inspirasi dan motivasinya menjadi idol.

Selain 2NE1, Dita ternyata juga sangat menyukai solois Korea, IU.

Penyanyi IU yang menjadi salah satu idola Dita Karang (Instagram @dlwlrma)

Berasal dari Yogyakarta

Lahir 25 Desember 1996, Dita diketahui berasal dari Yogyakarta dan berdarah Bali.

Pernah bergabung dengan 1MILLION dance studio.