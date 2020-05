Bukan dengan Ahok BTP, Nathania Purnama Justru Pamer Potret Bahagia Bersama Sosok Ini

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nathania Purnama, anak kedua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok BTP) dan Veronica Tan, mengunggah sebuah foto yang ia sebut-sebut membuatnya bahagia. Bukan foto dengan Ahok BTP, melainkan dengan sosok yang sangat disayanginya.

Foto tersebut diunggah Nata beberapa waktu lalu. Ada dua foto yang ia unggah untuk mengikuti sebuah tantangan di Instagram.

Foto pertama hanya gambar hitam, sementara foto kedua merupakan foto dirinya bersama si bungsu Daud Albeenner Purnama.

Pada unggahannya tersebut, Nata menjelaskan tentang foto tersebut. Foto diambil saat ulang tahun ke-13 Daud.

Bagi Nata, Daud adalah sosok yang sangat disayanginya. Bisa melihat Daud semakin besar terasa menyenangkan baginya.

Berikut unggahan lengkap Nata tentang sang adik tersebut:

It's time for the #LightUp Challenge!

In these dark times full of uncertainties, let's be the light that shines hope and positivity.

Together we can get through these dark times.

I CHALLENGE YOU ALL to post a picture of darkness and a picture that makes you feel hopeful and happy.