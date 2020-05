Jelang Lebaran, Warga Banjarmasin Ramai Berburu Kue Kering

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Di penghujung bulan suci Ramadan, aktivitas berburu kue-kue kering untuk sajian Lebaran masih ramai di Banjarmasin.

Tampak di toko kue kering Aisya berlokasi di kawasan Sultan Adam Banjarmasin, sejumlah konsumen antre membeli kue kering berbagai varian.

Pedagang kue kering Aisya, Ratu menjelaskan, memasuki pekan terakhir bulan puasa permintaan kue kering di tempatnya relatif meningkat dari pekan-pekan sebelumnya.

"Meskipun di masa pandemi Covid-19 ini Alhamdulillah penjualan kue kering masih ramai. Setiap hari selalu ada saja pembeli datang," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (22/5/2020).

Ada puluhan varian kue kering yang tersedia, yakni stik coklat, aneka kacang, dan lainnya. Favorit pembeli yakni abon cumi kering Rp 80.000 per kg, belinjo manis Rp 100.000 per kg, putri salju dan nastar Rp 70.000 per 500 gram.

Sesuai peraturan saat ini diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pihaknya lakukan operasional secara terbatas mulai pukul 09.00-20.30 Wita.

Para pembeli pun sebagian besar sudah mematuhi protokol kesehatan, dengan menggunakan masker saat berbelanja di toko ini.

Selain datang langsung ke toko, pembeli bisa pesan secara online. Ratu mengatakan, pihaknya turut pasarkan kue kering melalui Instagram.

